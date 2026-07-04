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VIDEO – Torello per Capo Verde. E per poco non colpiscono Batistuta

VIDEO – Torello per Capo Verde. E per poco non colpiscono Batistuta - immagine 1
Siparietto prima del match fra Argentina e Capo Verde con Batistuta che per poco non viene centrato da una pallonata
Redazione VN

Piccolo brivido a bordocampo prima della partita fra Argentina e Capo Verde per Batistuta. L'ex viola si trovava a ridosso del terreno di gioco quando, per un soffio, non è stato centrato in pieno da una pallonata vagante calciata dai giocatori del Capo Verde. Scampato pericolo per il re Leone. Le immagini di Dazn.

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