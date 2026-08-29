Tra gli ex viola c'è anche Jack Bonaventura all'Artemio Franchi

Redazione VN
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Tanti gli ex viola presenti all'Artemio Franchi in occasione della sfida contro il Frosinone che precede la festa per il Centenario del club.

Tra questi c'è anche il centrocampista Jack Bonaventura. Il video del giocatori fuori dallo stadio applaudito dai tifosi:

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