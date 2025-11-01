L'ex esterno viola riparte da Dubai
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L'ex Fiorentina Cristian Tello è un nuovo giocatore del Palm City. L'ex Fiorentina sbarca nella seconda divisione di Dubai , dove indosserà il numero 37. Nel comunicato ufficiale il Palm City ha sottolineato che il suo arrivo rappresenta "una nuova era" e ha sottolineato la sua capacità di portare esperienza, qualità e professionalità a un campionato che alza il suo livello stagione dopo stagione.
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