Moreno ancora non è al top della condizione dopo il passaggio al Venezia
Il Venezia riparte dopo la prima sconfitta in campionato. Giovanni Stroppa non può ancora contare su Mati Moreno, arrivato dalla Fiorentina in estate. L'ex tecnico del Monza ha parlato del centrale argentino in sala stampa:
"Moreno quando è arrivato era fuori condizione. Non ha potuto fare le amichevoli perché ha lavorato a parte. Spero di recuperarlo per l'Udinese, così in Coppa Italia darò spazio finalmente a chi è un pochino più in ritardo per condizione e conoscenze. Anche per testare chi arriva da fuori"
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