L’ex Fiorentina Manor Solomon è stato coinvolto suo malgrado in una polemica scoppiata in Inghilterra attorno a un coro intonato dai tifosi del West Ham. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore israeliano ha subito lasciato il segno con la nuova maglia, trovando il gol nel 2-2 contro il Burnley alla prima giornata di Championship. A fare notizia, però, è stato soprattutto quanto accaduto sugli spalti: i tifosi degli Hammers hanno intonato un coro dedicato a Solomon dal contenuto anti-palestinese, accompagnato anche dall'esposizione di alcune bandiere israeliane. "Manor Solomon’s on my mind and he hates Palestine" ("Manor Solomon è nei miei pensieri e odia la Palestina")

Il West Ham è intervenuto ufficialmente, definendo il coro «offensivo e divisivo» e invitando i propri sostenitori a non ripeterlo in occasione della sfida con il Charlton. Non si tratta peraltro di un episodio nuovo: lo stesso coro era già comparso durante l'esperienza di Solomon al Leeds nella stagione 2024/25, quando anche il club dello Yorkshire lo aveva condannato arrivando a minacciare provvedimenti nei confronti dei tifosi.