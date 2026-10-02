Lorenzo Venuti riparte dallâ€™Ascoli. L'ex viola reduce da alcuni problemi fisici e dalla conclusione dellâ€™esperienza alla Sampdoria, Ã¨ stato ufficializzato dal club marchigiano dopo un periodo di prova.

Il terzino, che ha collezionato 100 presenze in maglia viola, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e indosserÃ il numero 5. Dopo le parentesi poco fortunate con Lecce e Sampdoria, cerca il rilancio in Serie B.

«Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Venuti, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027Â», si legge nella nota ufficiale. Â«Difensore di grande esperienza e affidabilitÃ , Venuti si allena giÃ da giorni con il gruppo e vestirÃ la maglia numero 5Â».