Un effetto domino capace di ridisegnare gli equilibri della Serie A all'alba del nuovo millennio. Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore spagnolo Gaizka Mendieta ha svelato un retroscena di mercato legato all'estate del 2001, intrecciando il proprio destino con quello del Milan, della Lazio e soprattutto di Manuel Rui Costa, bandiera della Fiorentina costretta a lasciare Firenze tra mille rimpianti.

La rivelazione di Mendieta e l'incastro dei trequartisti

Interrogato sulla possibilità di vestire altre maglie del campionato italiano oltre a quella biancoceleste, Mendieta ha ricostruito con precisione la catena di trasferimenti che nell'estate 2001 fece saltare il banco in tutta Europa:

Sono stato molto vicino proprio al Milan, nel 2001. Poi Zinedine Zidane andò al Real Madrid e scatenò un domino pazzesco: Pavel Nedved passò alla Juventus al suo posto, io finii alla Lazio e il Milan virò su Rui Costa.

Prima dell'affondo decisivo su quello che era il numero dieci e capitano della Fiorentina, la dirigenza rossonera aveva dunque individuato nel talento basco del Valencia il rinforzo ideale per la propria trequarti. La cessione record di Zidane ai Blancos innescò però un effetto a catena immediato: i bianconeri coprirono il vuoto lasciando partire l'assalto a Nedved, la Lazio rimpiazzò il ceco strappando proprio Mendieta alla concorrenza e il Milan dirottò le proprie risorse sul fantasista portoghese.

Una partenza inevitabile: il dissesto finanziario dell'era Cecchi Gori

Al di là delle trame di mercato tra Milano e Roma, l'addio di Rui Costa alla Fiorentina si sarebbe comunque consumato nel giro di poche settimane. Nell'estate del 2001 il club gigliato, guidato dall'allora presidente Vittorio Cecchi Gori,versava infatti in una gravissima crisi economica e in un dissesto finanziario ormai irreversibile che avrebbe portato al fallimento societario appena un anno più tardi.