Giulio Donati, difensore del Ravenna, ha commentato a La Nazione dell'impatto avuto da Raffele Palladino (LE SUE PAROLE) al Bologna dopo che nel turno infrasettimanale ha battuto il Milan a San Siro per 4-2. Il suo commento:

È uno che vive di sensazioni, che respira i suoi giocatori. Non dice mai la formazione prima in pullman o in hotel, come fanno molti, ma aspetta di arrivare nello spogliatoio prima della partita. Palladino è un allenatore meritocratico, diretto e onesto con tutti. E i giocatori questo lo percepiscono, così danno il massimo. Ha una personalità forte, non ha paura di essere criticato per alcune scelte. Non fa distinzione tra giovane e veterano: valuta tutto e poi decide. E in questo mi ricordo un tecnico che ho avuto ad inizio carriera, ossia Josè Mourinho. Ero solo un giovane in una squadra di fenomeni, aggregato dalla Primavera alla prima squadra, ma lui mi trattava come Javier Zanetti.