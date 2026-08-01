Nonostante il ruolo importante nello spogliatoio, Norgaard lascerà l'Arsenal di Mikel Arteta
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Christian Norgaard si prepara a lasciare l'Arsenal. Il danese era arrivato nel nord di Londra dopo grandi stagioni al Brentford. Con i Gunners non è riuscito ad imporsi in campo, vista la concorrenza stellare. Il calcio inglese resterà comunque la sua casa, dato che si accaserà all'Everton.
Il trasferimentoSecondo The Athletic, l'ex Fiorentina si unirà ai Toffees nei prossimi giorni. Un trasferimento da 7 milioni di Sterline per la squadra di Moyes, che trova così il sostituto di esperienza a centrocampo, vista la partenza del senatore Gueye.
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