La tibia non da tregua a Moise Kean, Il Como ha annunciato i temi di recupero
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Non sembra esserci pace per Moise Kean, almeno dal punto di vista fisico. L'ex attaccante della Fiorentina convive con un problema alla tibia da mesi, come ricorderanno i tifosi viola. Il Como ha comunicato che Kean rimarrà out per alcune settimane:
"Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia.
Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica.
Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro."
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