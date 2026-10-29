La tibia non da tregua a Moise Kean, Il Como ha annunciato i temi di recupero

Redazione VN
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Non sembra esserci pace per Moise Kean, almeno dal punto di vista fisico. L'ex attaccante della Fiorentina convive con un problema alla tibia da mesi, come ricorderanno i tifosi viola. Il Como ha comunicato che Kean rimarrà out per alcune settimane:

"Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia.

Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica.

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Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro."

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