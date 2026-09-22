Il grave infortunio al legamento crociato rimediato da Grabara ha costretto la Juventus a guardare alla lista degli svincolati per trovare un nuovo secondo portiere e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'ex Fiorentina Neto è al momento il profilo più vicino.

Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno in bianconero, dopo l'esperienza vissuta a Torino dal 2015 al 2017. I contatti tra le parti sono stati positivi e il portiere avrebbe già dato il proprio ok a un contratto low cost.

Ora resta da attendere l'ultimo via libera della Juventus, dopodiché Neto potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera a distanza di quasi dieci anni dalla sua precedente esperienza.