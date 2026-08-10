Il Napoli insiste per Costantino Favasuli per rinforzare la corsia di destra: si allontana l'ipotesi Dodò?

Redazione VN
Pippolese

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Il Napoli è sempre più vicino a rinforzare la fascia di destra. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, i partenopei sarebbero ad un passo dal trovare l'accordo con il Catanzaro per Costantino Favasuli. L'ex calciatore della Fiorentina, reduce da una grandissima stagione in Serie B, è la priorità per aumentare la qualità sulle fasce di Massimiliano Allegri.

Percentuale importante per la Fiorentina

L'insistenza delle ultime settimane sta per compiere il suo lavoro, dopo che gli azzurri avevano sondato anche altri terreni (come Agustin Giay del Palmeiras) nel caso non fossero riusciti ad affondare il colpo per l'ex viola. Ricordiamo infine che la Fiorentina avrà una percentuale molto importante sulla rivendita, il 50%. Sfuma, dunque, la possibilità di una cessione al Napoli di Dodò, in scadenza nel 2027 nella Fiorentina e ancora in viola, nonostante gli arrivi già ufficializzati, in quel ruolo, di Jimenez e Joao Mario.
Favasuli

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