Adesso è anche ufficiale, Vincenzo Montella non è più l'allenatore della nazionale turca. La decisione è arrivata dopo il deludente cammino in Nations League arrivato dopo il brutto mondiale disputato. La federazione ha salutato l'ex viola con un comunicato freddissimo:

Il CdA della Federazione Calcistica Turca nella riunione odierna, ha deciso di non confermare il Sig. Vincenzo Montella come allenatore della nazionale