L'ormai ex ct è stato salutato con un freddo comunicato in queste ore
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Adesso è anche ufficiale, Vincenzo Montella non è più l'allenatore della nazionale turca. La decisione è arrivata dopo il deludente cammino in Nations League arrivato dopo il brutto mondiale disputato. La federazione ha salutato l'ex viola con un comunicato freddissimo:
Il CdA della Federazione Calcistica Turca nella riunione odierna, ha deciso di non confermare il Sig. Vincenzo Montella come allenatore della nazionale
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