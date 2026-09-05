Rolando Mandragora ha scelto un modo speciale per presentarsi con la sua nuova squadra, trovando subito la rete contro i viola.

Il centrocampista ha sbloccato la partita con un eurogol da fuori area, una conclusione imparabile che ha riportato la partita sulla parità.

Mandragora, ha scelto di non esultare. Un gesto apprezzato dal pubblico del Franchi, che ha riconosciuto il legame del centrocampista con la maglia viola e lo ha accompagnato con gli applausi.

Una scena molto emozionante, considerando che il suo trasferimento al Torino era stato ufficializzato appena quattro giorni prima. Alla prima occasione da avversario, Mandragora ha subito lasciato il segno, ma senza dimenticare il suo recente passato a Firenze.