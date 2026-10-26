Il Torino perde Rolando Mandragora: l’ex centrocampista della Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra, emersa dai primi accertamenti effettuati sabato.

Oggi sono previsti nuovi esami per definire meglio le condizioni del giocatore e i tempi di recupero. È già certa, però, la sua assenza nella partita di domani contro il Como e nella successiva trasferta di Frosinone.

Resta invece da valutare la disponibilità per la gara contro il Lecce. Il Torino dovrà quindi affrontare almeno i prossimi due impegni senza l’ex viola. Lo scrive Tuttosport.