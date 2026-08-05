Colpo di scena in casa Lecce. Sandro Mencucci avrebbe deciso di rassegnare le dimissioni dal ruolo di amministratore delegato del club salentino. La notizia, diffusa nelle ultime ore, è in attesa di essere ufficializzata dalla società, ma avrebbe già trovato numerose conferme.

Storico dirigente della Fiorentina durante la gestione della famiglia Della Valle, Mencucci avrebbe formalizzato il proprio passo indietro inviando una comunicazione ai vertici del Lecce. Una scelta che avrebbe colto di sorpresa l'ambiente giallorosso e lo stesso presidente Saverio Sticchi Damiani.

Al momento non sono ancora note le ragioni che hanno portato alla decisione. Le motivazioni potrebbero essere legate a questioni personali oppure a dinamiche professionali, ma nessuna ipotesi viene esclusa. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi e, soprattutto, il comunicato ufficiale del Lecce che farà chiarezza sull'improvviso cambio ai vertici societari. Lo riporta CalcioLecce.it.