La Lazio di Rino Gattuso è la sospresa di questo inizio di stagione. Merito anche dei nuovi arrivi, come Albert Gudmundsson, decisivo ad Udine. L'islandese è partito bene, con una rete pesantissima. Gattuso punterà molto su di lui, dopo i due anni deludenti passati a Firenze.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'ex Genoa sarà una risorsa tattica importante. La sua posizione preferita è quella di sottopunta, ruolo però non presente nel 4-3-3 di Gattuso. Per questo si fanno largo due ipotesi: la prima è quella di un passaggio al 4-2-3-1. La seconda invece è quella di utilizzare Gudmundsson da falso 9 nel 4-3-3, soprattutto quando Pinamonti sarà indisponibile.