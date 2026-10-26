Cambiano la maglia e la squadra, ma per Moise Kean la situazione ricorda quella vissuta alla Fiorentina: i problemi fisici ne condizionano la continuità e il recupero non è ancora completo. L’attaccante ha saltato anche la partita contro il Sassuolo e potrebbe tornare almeno in panchina domani sera contro il Torino, alle 20.45 all’Olimpico Grande Torino. Decisiva sarà la lista dei convocati, attesa questa sera: Fabregas non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia.

Nel frattempo il Como trova certezze in Tasos Douvikas, autore della doppietta che ha deciso il 2-0 sul Sassuolo e a segno per la quarta partita consecutiva. Il greco, descritto da Fabregas come un «robot», garantisce affidabilità mentre Kean cerca di ritrovare la piena condizione. Dopo un primo tempo complicato, con il gol annullato a Da Cunha, un palo di Douvikas e le parate di Turati, il tecnico ha cambiato la partita inserendo all’intervallo Ramon, Milla e Addai. Le reti sono poi arrivate sfruttando il lavoro di Caqueret e Kaiki.

Il successo porta i lombardi a 17 punti e vale la terza vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, confermando la profondità della rosa anche con Nico Paz rimasto sempre in panchina. Le assenze di Diao, Jesus Rodriguez e Chalobah riducono le alternative, ma il Como continua a vincere facendo ruotare gli uomini. Ora arriva un Torino reduce da tre successi consecutivi in campionato: una sfida tra squadre in forma, nella quale Fabregas potrebbe ritrovare Nico Paz dall’inizio e spera di recuperare anche Kean tra le riserve. Lo scrive Tuttosport.