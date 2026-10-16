Il tecnico del Besiktas Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com dopo la partita vinta contro l'Hoffenheim:

Io re di Coppe? Mah, diciamo che vanno onorate le competizioni. Quindi anche se hai tanti impegni ravvicinati è giusto cercare di fare bene in tutte le competizioni e andare in giro per l’Europa e dare il massimo. Siamo partiti bene qui col Besiktas, abbiamo vinto le prime due partite e ci teniamo a superare come tutte le squadre questo primo turno che siano le prime 8 o le prime 24. Cercheremo di fare tutto il possibile. Vlahovic? Mah oggi (ieri, ndr) non c’era. Era influenzato e rimasto a casa però il suo sostituto, Oh Hyeon-gyu, ha fatto una doppietta. Però sì, ci siamo sentiti spesso quest’estate e cercato di tenere vivo un po’ questo contatto e nel momento in cui si è potuto affondare siamo stati bravi e l’abbiamo portato con noi. Dusan sta facendo bene e secondo me può fare ancora molto di più ma in questo momento siamo molto contenti.