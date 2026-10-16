Italiano dopo il successo sull'Hoffenheim: "Vlahovic? Ci siamo sentiti spesso in estate. Sta facendo bene e può crescere ancora".

Redazione VN
WhatsApp Image 2026-10-16 at 11.03.51

VIDEO - Parte oltre l'ultimo uomo e segna: gol buono grazie alla "Legge Wenger"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Il tecnico del Besiktas Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com dopo la partita vinta contro l'Hoffenheim:

Io re di Coppe? Mah, diciamo che vanno onorate le competizioni. Quindi anche se hai tanti impegni ravvicinati è giusto cercare di fare bene in tutte le competizioni e andare in giro per l’Europa e dare il massimo. Siamo partiti bene qui col Besiktas, abbiamo vinto le prime due partite e ci teniamo a superare come tutte le squadre questo primo turno che siano le prime 8 o le prime 24. Cercheremo di fare tutto il possibile. Vlahovic? Mah oggi (ieri, ndr) non c’era. Era influenzato e rimasto a casa però il suo sostituto, Oh Hyeon-gyu, ha fatto una doppietta. Però sì, ci siamo sentiti spesso quest’estate e cercato di tenere vivo un po’ questo contatto e nel momento in cui si è potuto affondare siamo stati bravi e l’abbiamo portato con noi. Dusan sta facendo bene e secondo me può fare ancora molto di più ma in questo momento siamo molto contenti.

Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti