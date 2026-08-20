Non c'è che dire, l'avventura di Vincenzo Italiano in sella al Besiktas è partita alla grande. Sei vittorie consecutive fin qui per il tecnico siciliano dall'inizio della stagione, in altrettante gare ufficiali. E l'ex allenatore viola è già diventato un idolo per i tifosi locali, che proprio oggi, negli ultimi minuti del match contro i lituani del Kauno Zalgiris (ultimo preliminare di Europa League), sul 3-0 per la compagine turca, hanno dedicato cori e standing ovation alla loro nuova guida tecnica.

Un vero e proprio trascinatore Italiano, che adesso può contare anche su un certo Dusan Vlahovic. Da quando la stagione ufficiale è iniziata, il tecnico ex Bologna ha sempre vinto, sia nei preliminari di Europa League contro Midtjylland, Hradec Králové ed appunto Kauno Zalgiris, che in Super Lig, battendo alla prima giornata l'Eyupspor. Adesso anche il girone unico di Europa League è ad un passo, considerando proprio il 3-0 ottenuto nel turno preliminare odierno.