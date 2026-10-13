Le ultime sui tempi di recupero di Moise Kean: l'ex attaccante viola è alle prese con il solito infortunio alla tibia
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Continuano a non arrivare buone notizie dall'infermeria del Como per quanto riguarda le condizioni di Moise Kean. Come riportato da TMW, l'ex centravanti della Fiorentina non si è allenato in gruppo nemmeno durante la seduta di rifinitura di questa mattina sotto la guida di Cesc Fabregas, confermando le difficoltà nel recuperare dal problema fisico subito durante la sosta con la Nazionale.
Assenza in Champions e i tempi di recupero
L'attaccante non prenderà parte alla spedizione olandese per la sfida di Champions League contro il Feyenoord. La squadra lariana volerà nelle prossime ore verso i Paesi Bassi, dove nel tardo pomeriggio è prevista la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico spagnolo affiancato da un tesserato.
I tempi di stop rischiano però di allungarsi ulteriormente. Oltre all'impegno europeo, appaiono ormai ridotte al minimo anche le possibilità di un suo recupero in vista del match di campionato di domenica prossima proprio contro la sua ex squadra, la Fiorentina. Lo staff medico del Como valuta con prudenza il quadro clinico del giocatore, che rischia di dover prolungare la sosta forzata ai box per diverse settimane prima di ritrovare la piena condizione agonistica.
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