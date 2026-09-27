Ore di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Albert Gudmundsson, costretto a uscire anticipatamente dal campo nel corso del match tra Islanda ed Estonia. L'attaccante ha riportato un problema alla spalla che lo ha obbligato ad abbandonare la sfida prima del fischio finale.

Dall'Islanda giungono aggiornamenti sullo stato di salute del calciatore: l'attaccante salterà i prossimi impegni con la propria selezione e farà rientro in anticipo a Roma. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a una risonanza magnetica per valutare con precisione l'entità dell'infortunio e stabilire i relativi tempi di recupero.