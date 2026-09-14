L'ormai ex centrocampista viola predica calma e sangue freddo dopo lo 0-2 contro i giallorossi
VIDEO VN - Quando Mandragora diceva: "Ho imparato ad amare Firenze"
Contro la Roma il Torino subisce la terza sconfitta in quattro gare ed uno degli uomini cardine della compagine granata, ovvero Rolando Mandragora, analizza il match ai microfoni di Sky Sport:
A differenza dei giallorossi, non siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni da rete avute. Ma stiamo calmi, affrontavamo una squadra forte e siamo soltanto all'inizio della stagione. Abate? Sa quel che vuole ci sta dando un'identità di squadra vera, per quanto mi riguarda sono qui solo da dieci giorni, dunque mi ci vorrà ancora un po' per inserirmi nei nuovi meccanismi. Per il momento posso solo dire che sono molto contento di essere tornato, sono stato accolto benissimo dai nuovi compagni.
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