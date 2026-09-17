Giuseppe Iachini potrebbe tornare presto in panchina e farlo lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Ludogorets ha contattato l’ex tecnico viola per valutare la possibilità di affidargli la guida della squadra.

Il club bulgaro ha raccolto 23 punti nelle prime nove giornate di campionato e ha avviato i contatti con l’allenatore italiano. Per Iachini si tratterebbe di una nuova esperienza dopo l’ultima parentesi al Bari, nel 2024. Arrivato a febbraio, è rimasto sulla panchina biancorossa fino ad aprile, guidando la squadra per dieci partite: due vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Nel corso della sua carriera Iachini ha allenato numerose squadre, tra cui Parma, Fiorentina, Empoli, Sassuolo, Udinese, Palermo, Siena e Sampdoria, oltre a Brescia, Chievo, Piacenza, Vicenza, Cesena e Bari.

Ora, dunque, potrebbe aprirsi una nuova parentesi all’estero. Il Ludogorets ha mosso i primi passi per Iachini e i contatti tra le parti sono già stati avviati: resta da capire se l’ipotesi potrà trasformarsi in un accordo.