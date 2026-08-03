Lo Schalke 04 ritrova la Bundesliga, ma stavolta i Minatori vogliono rimanere nella massima serie. Robin Gosens è stato uno dei rinforzi post-promozione, ma il tedesco si è fatto subito male in amichevole.

A proposito di ex viola, Edin Dzeko ha annunciato il proprio rinnovo fino al 2027. Il bosniaco aveva lasciato Firenze, firmando un accordo di 6 mesi. Dzeko è stato decisivo nella promozione, legando con la straordinaria tifoseria. Le parole dell'attaccante: "Da quando sono arrivato allo Schalke in inverno, ho fatto parte di una squadra fantastica e ho potuto godere dell'incredibile supporto dei tifosi. La promozione in Bundesliga è tra i momenti più belli della mia carriera. È stato incredibile"