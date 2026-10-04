Il ds rossoblu Diego Lopez tentato dall'avventura inglese, i genoani sono alla ricerca di un possibile sostituto
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In attesa della decisione definitiva del direttore sportivo Diego López, fortemente tentato dall'esperienza in Championship al Burnley, il Genoa ha iniziato i primi contatti per individuare il possibile successore qualora il suo addio venisse confermato.
Come scrive Gianlucadimarzio.com, c'è più di un ex viola che si candida a prendere il posto dietro la scrivania rossoblu, tra l'altro prossimi avversari della Fiorentina alla ripresa del campionato. In lista Pantaleo Corvino, che potrebbe ripartire subito dopo aver chiuso la sua esperienza al Lecce, Daniele Pradè e Giovanni Rossi, ex Sassuolo. Altro nome valutato: Nicolás Burdisso, che vanta un ottimo rapporto con Daniele De Rossi.
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