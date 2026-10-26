Belotti è il bomber del Modena
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Daniele Galloppa sta sorprendendo al suo primo anno tra i professionisti. L’ex allenatore della Primavera della Fiorentina guida un Modena capace di abbinare risultati, gol e un gioco spettacolare.
Con 16 punti in otto partite, gli emiliani occupano il terzo posto in Serie B e possono coltivare, almeno per il momento, il sogno di lottare per la promozione.
Tra i protagonisti c’è Andrea Belotti, scartato in estate dal Cagliari perché ritenuto non più in grado di giocare ad alti livelli. Con Galloppa l’attaccante è rinato: cinque reti in cinque presenze, compresa una doppietta contro il Cesena di Diamanti.
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