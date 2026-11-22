Undici minuti sono bastati a Jack Harrison per lasciare il segno al rientro. L’ex esterno della Fiorentina è entrato al 62’ al posto di Dániel Gazdag e al 73’ ha crossato dalla destra sul secondo palo, dove Peyton Miller ha battuto il portiere al volo. È il gol che ha chiuso sul 2-0 la sfida tra New England Revolution e Philadelphia Union, disputata sabato 21 novembre al Gillette Stadium e valida per gara 1 del primo turno dei playoff MLS.

Per Harrison era la prima partita dal 9 settembre, quando si era infortunato al quadricipite nella vittoria per 2-1 contro il New York City FC. L’inglese era arrivato ai Revolution dal Leeds a luglio, dopo il prestito di sei mesi alla Fiorentina, chiuso con 22 presenze, un gol e tre assist in tutte le competizioni.

«Ieri mi sono divertito. Non ringrazierò mai abbastanza lo staff medico per avermi aiutato a tornare in campo. È stato un lungo viaggio, ma quello che conta è sempre stato il percorso, non la destinazione», ha scritto Harrison nel suo messaggio dopo la partita. «Grazie ai tifosi per la splendida accoglienza. Sono davvero grato e orgoglioso di far parte di questa squadra e di questo club. Ora è il momento di recuperare e prepararsi per la trasferta».

Il prossimo appuntamento è sabato 28 novembre al Subaru Park. Con un’altra vittoria contro Philadelphia, New England passerebbe alle semifinali della Eastern Conference.