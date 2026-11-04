Lewis Ferguson, capitano e centrocampista del Bologna ha parlato di Raffaele Palladino alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Palladino cosa vi ha dato in più?

«Lui ha il fuoco. Anche dell’ambizione. Come noi. E quel fuoco ce l’ha riacceso».

Cosa non è andato con Tedesco?

«Uno dei primi giorni di ritiro dissi ai ragazzi che si tratta di un allenatore moderno, “top”. Poi la scintilla non si è accesa. Ma dopo quell’avvio brutto ero tranquillo: serviva la scintilla».

Palladino dopo Lecce ha detto: «Se non tirate fuori il vostro fuoco non arriveremo mai lassù».

«Aveva ragione. Ci ha portato entusiasmo. In cosa dobbiamo migliorare? Nel gestire il gioco o le fasi di gioco: contro Milan e Monza abbiamo sempre fatto meglio. Ma dobbiamo mostrarlo anche a Parma»