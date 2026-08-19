Favasuli è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli: la Fiorentina incassa circa 3,6 milioni grazie al 50% sulla futura rivendita.
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Costantino Favasuli è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha annunciato il trasferimento dell'esterno dal Catanzaro, completando così un'operazione che interessa da vicino anche la Fiorentina.
Il classe 2004, cresciuto nel settore giovanile viola, lascia dunque il Catanzaro e approda alla corte del Napoli con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'operazione prevede 1 milione di euro per il prestito, 6,2 milioni per il riscatto e un ulteriore milione di bonus.
Una cessione che porta un beneficio importante anche nelle casse della Fiorentina. Quando il club viola aveva ceduto Favasuli al Catanzaro, infatti, aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Una scelta che oggi permette alla società gigliata di incassare circa 3,6 milioni di euro sulla parte fissa dell'operazione, con la cifra che potrebbe aumentare in caso di raggiungimento dei bonus.
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