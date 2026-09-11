Giovanni Fabbian dopo 6 mesu deludenti, ha deciso di ripartire dal Parma. Con Cuesta vuole tornare ad essere un protagonista. Le parole del centrocampista in conferenza stampa:

"I gol? Sicuramente è un aspetto su cui lavoro. Sono un centrocampista e i miei compiti sono far giocare bene la squadra, ma se arriva il gol sono contento. Cerco di portarlo in squadra. La trattativa è nata negli ultimi giorni di mercato. Ho sentito subito la fiducia e sono contento della scelta. Onestamente la pressione non la sento. Sono molto tranquillo e cerco di vivere le cose in modo sereno, così avviene ciò che vuoi"