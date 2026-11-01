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Il Galatasaray scappa e il Besiktas rallenta. Se i giallorossi di Istanbul nell'ultima giornata di campionato vincono 4-0 in casa del Konyaspor, la formazione guidata da Vincenzo Italiano sul campo del Kasimpasa rallenta la sua rincorsa, facendosi rimontare ed ottenendo soltanto un punto. I bianconeri, infatti, erano riusciti ad ottenere un doppio vantaggio, grazie alle reti di Trossard e Dusan Vlahovic, salvo poi farsi riprendere poco prima del fischio finale sul 2-2.

L'ex tecnico gigliato, quindi, si lecca le ferite, lui che legittimamente sperava di restare in scia della capolista Galatasaray, che adesso si trova a +6 in classifica sul Besiktas quarto in classifica. Tra queste due squadre in graduatoria ci sono la sorpresa l'Amed SK al secondo posto (a -2 dalla vetta) e l'ex squadra di Oulai, il Trabzonspor, in terza posizione, a +3 su Italiano e Vlahovic.