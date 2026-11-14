Nella netta vittoria per 5-0 contro il Malawi, Mohamed Salah ha vissuto un momento davvero speciale

Niccolò Ghinassi
Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Mohamed Salah entra nella storia del calcio egiziano. Nella netta vittoria per 5-0 contro il Malawi, in occasione delle Qualificazioni alla Coppa delle nazioni africane 2027, l'ex attaccante della Fiorentina ha vissuto un momento davvero speciale della sua storia con i Faraoni. Già a segno all'84° minuto, infatti, la leggenda egiziana ha firmato la propria doppietta finale su rigore negli ultimissimi secondi della partita e, proprio con quest'ultimo gol, è diventato il miglior marcatore di sempre della nazionale egiziana in solitaria, con 70 gol, superando Hossam Hassan, ex detentore del primato con 69 reti.

Salah

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti