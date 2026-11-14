Mohamed Salah entra nella storia del calcio egiziano. Nella netta vittoria per 5-0 contro il Malawi, in occasione delle Qualificazioni alla Coppa delle nazioni africane 2027, l'ex attaccante della Fiorentina ha vissuto un momento davvero speciale della sua storia con i Faraoni. Già a segno all'84° minuto, infatti, la leggenda egiziana ha firmato la propria doppietta finale su rigore negli ultimissimi secondi della partita e, proprio con quest'ultimo gol, è diventato il miglior marcatore di sempre della nazionale egiziana in solitaria, con 70 gol, superando Hossam Hassan, ex detentore del primato con 69 reti.

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