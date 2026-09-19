Sarà contento Stefan Savic, l'ex difensore montenegrino della Fiorentina che già ai tempi di Firenze, sotto la gestione di Vincenzo Montella, aveva avuto come compagno di squadra Momo Salah. Adesso i due ex viola condividono nuovamente la stessa avventura, quella turca con la maglia del Trabzonspor, che nella giornata odierna affrontava nel big match di Super Lig il Galatasaray dei vari Torreira, Sané, Leao. Ed i giallorossi di Istanbul ne sono usciti con le ossa rotte, perdendo 4-0.

Già, perché quando Salah è in questo stato di grazia c'è poco da fare per chiunque. Il mancino egiziano è entrato in tutte le reti siglate dal Trabzonspor: ha aperto i giochi al 4', servito poi al compagno di reparto Saviolo l'assist per il 2-0, prima dell'intervallo ha firmato la doppietta personale ed all'80' messo il suo punto esclamativo sul match con la tripletta, toccando quota sette gol in sei partite. Niente da fare, quindi, per il Galatasaray, che per il momento resta comunque al primo posto, a +1 sul Besiktas di un altro ex Fiorentina, Vincenzo Italiano.