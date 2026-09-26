Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante italo-argentino che ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2007 al 2009, firmando tra gli altri uno storico gol in rovesciata al Torino valso la qualificazione alla Champions League, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina.

Il quotidiano Olé ha annunciato nella notte che il 40enne è stato operato d'urgenza nella notte all'ospedale di Lavallol per un versamento pleurico. "Pablo desta preoccupazione", si legge.

"La sorella lo aveva trovato in casa dopo diversi giorni in cui si sentiva male e lo ha trasferito al centro medico con l'aiuto di un amico. I medici stanno attualmente gestendo le sue condizioni".

Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata, nel frattempo un pensiero a Osvaldo e alla famiglia da parte di tutta VN.