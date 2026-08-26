Il Parma ha fatto sapere che Nicolussi Caviglia verrà operato per sindrome pubalgica
VIDEO VN - Il riassunto della festa per i 100 anni della Fiorentina
L'ex viola Nicolussi Caviglia sarà costretto a fermarsi per sottoporsi ad un intervento. Attraverso i propri canali ufficiali il Parma ha comunicato che il giocatore, accompagnato dal responsabile sanitario del club, è volato a Londra per una visita specialistica.
Nei prossimi giorni il centrocampista si opererà per una sindrome pubalgica che lo affligge da tempo. I tempi di recupero sono stimati dalle 6 alle 12 settimane.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
VN - Fiorentina chiara: Kean, nessun ricatto. Altrimenti rimarrà e non giocherà
Radio e tv
Pradè: "Dissi ai giocatori di arrivare tra le prime 4. Ed ecco perché mi dimisi"
Senza categoria
Moretto: "Zirkzee vuole l'Italia. Fabio Paratici ha chiesto informazioni"
Esclusive
VN - Kean-Fiorentina, rottura totale: il giocatore non si è allenato stamattina
Calciomercato
Fiorentina su Bonny: la risposta di Marotta a Fabio Paratici
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti