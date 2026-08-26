L'ex viola Nicolussi Caviglia sarà costretto a fermarsi per sottoporsi ad un intervento. Attraverso i propri canali ufficiali il Parma ha comunicato che il giocatore, accompagnato dal responsabile sanitario del club, è volato a Londra per una visita specialistica.

Nei prossimi giorni il centrocampista si opererà per una sindrome pubalgica che lo affligge da tempo. I tempi di recupero sono stimati dalle 6 alle 12 settimane.