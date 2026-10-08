Il ritorno di Nico Gonzalez alla Juventus ha preso una direzione decisamente diversa rispetto a quanto sembrava al termine della scorsa stagione. Dopo il prestito all’Atletico Madrid, l’attaccante argentino è tornato a Torino con l’obiettivo di riconquistare un ruolo da protagonista in bianconero. A credere fortemente nelle sue qualità è stato soprattutto Luciano Spalletti, che fin dal primo momento ha cercato di convincerlo a restare alla Juventus anche in vista del Mondiale.

Le prime risposte sul campo non hanno tardato ad arrivare. L'ex viola ha infatti mostrato sin dalle prime partite una rinnovata determinazione, confermando di voler sfruttare al massimo la nuova opportunità concessagli. Per questo il club e l'entourage di Nico Gonzalez hanno raggiunto un accordo verbale per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2029. Come riporta Matteo Moretto ci sarà anche un adeguamento dello stipendio.