L'ex difensore della Fiorentina Igor cambia maglia in Premier League: dopo l'esperienza al Brighton e il prestito al West Ham, ha firmato con il Burnley
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Nuovo capitolo nel calcio inglese per l'ex difensore della Fiorentina Igor. Il centrale brasiliano classe 1998 ha ufficialmente cambiato maglia in Premier League, lasciando il Brighton per accasarsi a titolo definitivo al Burnley.
Il saluto del Brighton: "Grazie e buona fortuna, Igor"
Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il Brighton ha voluto salutare il difensore augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera: "Grazie e buona fortuna, Igor. Il difensore brasiliano ha completato un trasferimento definitivo al Burnley per condizioni non rivelate dopo aver collezionato 50 presenze con l'Albion da quando è arrivato dalla Fiorentina nel 2023".
Il percorso: dalla Fiorentina alla continuità in Inghilterra
Arrivato alla Fiorentina dalla SPAL nel gennaio 2020, Igor è rimasto a difesa dei colori viola fino all'estate del 2023, collezionando prestazioni di livello che gli valsero la chiamata in Premier League. Dopo le due stagioni con il Brighton e la parentesi in prestito al West Ham nel corso dell'annata 2025/2026, il brasiliano riparte ora con una nuova sfida a titolo definitivo al Burnley, pronto a confermarsi un tassello di affidabilità nel massimo campionato inglese.
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