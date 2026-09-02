Nuovo capitolo nel calcio inglese per l'ex difensore della Fiorentina Igor. Il centrale brasiliano classe 1998 ha ufficialmente cambiato maglia in Premier League, lasciando il Brighton per accasarsi a titolo definitivo al Burnley.

Il saluto del Brighton: "Grazie e buona fortuna, Igor"

Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il Brighton ha voluto salutare il difensore augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera: "Grazie e buona fortuna, Igor. Il difensore brasiliano ha completato un trasferimento definitivo al Burnley per condizioni non rivelate dopo aver collezionato 50 presenze con l'Albion da quando è arrivato dalla Fiorentina nel 2023".

Il percorso: dalla Fiorentina alla continuità in Inghilterra

Arrivato alla Fiorentina dalla SPAL nel gennaio 2020, Igor è rimasto a difesa dei colori viola fino all'estate del 2023, collezionando prestazioni di livello che gli valsero la chiamata in Premier League. Dopo le due stagioni con il Brighton e la parentesi in prestito al West Ham nel corso dell'annata 2025/2026, il brasiliano riparte ora con una nuova sfida a titolo definitivo al Burnley, pronto a confermarsi un tassello di affidabilità nel massimo campionato inglese.

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