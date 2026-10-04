Dopo la risoluzione consensuale con la Primavera della Roma la scorsa estate, torna in panchina l'ex viola Federico Guidi. Per oltre un decennio allenatore delle giovanili viola, il tecnico classe '76 allenerà in Serie C la Folgore Caratese. La squadra lombarda, il cui presidente è il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, è alla prima stagione tra i professionisti e l'impatto con la categoria non dei più semplici.

Per questo Guidi è stato chiamato al posto di Belmonte per traghettare la Folgore Caratese al mantenimento della categoria. In passato l'allenatore toscano ha già allenato in categoria Gubbio, Casertana e Teramo ma in carriera si è cimentato principalmente con formazioni Primavera guidando con successo, oltre ai viola, anche Milan e appunto Roma.