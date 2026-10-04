Dopo aver partecipato nella giornata di ieri al panel "100 anni di viola" al Festival dello Sport che si è concluso oggi a Trento, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha dedicato sul suo profilo Linkedin un pensiero all'andamento del club viola, tra presente, passato e futuro:

Partecipare al Festival dello Sport di Trento, promosso da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, è stata un'importante occasione per raccontare la ACF Fiorentina di oggi e, soprattutto, quella di domani. Nel calcio non esistono scorciatoie: servono visione, lavoro e fondamenta solide. Un percorso che porta la firma di Rocco Commisso e Joe Barone e che oggi prosegue con l'impegno della famiglia Commisso, di Giuseppe e Catherine. Stiamo costruendo una nuova fase, con una squadra rinnovata, giovani di talento e giocatori di esperienza chiamati a crescere insieme, supportati da nuove competenze e progettualità all'interno del club. Firenze ha una grande ambizione e una straordinaria passione per questi colori. Il nostro compito è trasformare questa energia in un percorso credibile, fatto di lavoro quotidiano, crescita e responsabilità. Con determinazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro.