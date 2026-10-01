L'ex attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, saluta la sua Nazionale
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Con un lungo messaggio l'ex viola Edin Dzeko ha salutato la Bosnia Erzegovina:
A volte mi chiedevo quando sarebbe arrivato questo momento... Ma non ho mai immaginato quanto sarei stato emozionato scrivendo queste parole. Il 2 ottobre, contro la Svezia, giocherò il mio ultimo incontro per la nostra squadra nazionale. Niente nella mia carriera ha mai paragonato l'orgoglio che ho provato ogni volta che ho indossato quella maglia. Era il mio sogno d'infanzia, un sogno che ho portato con me in ogni una delle 151 occasioni in cui ho avuto l'onore di rappresentare il mio paese in un campo da calcio. Ero sempre orgoglioso di farlo, proprio come l'ho fatto la prima volta. Sono passati quasi venti anni da quel match contro la Turchia. Tante cose sono cambiate, e anch'io sono cambiato, ma il mio amore per questa maglia non l'ha mai fatto. Ora sento che è arrivato il momento di fare un passo indietro. Se sono arrivato a 40 anni con la squadra nazionale, è perché ho dato davvero tutto ciò che avevo. Ogni volta. Tutto. Giocare per la mia nazione è stata l'opportunità più emozionante che il calcio abbia mai dato a me.La sensazione che ho provato quella sera contro il Galles, e poi a Zenica contro l'Italia a marzo, rimarrà per sempre nel mio cuore. Vedere la mia gente celebrare per le strade delle nostre città è stato un altro dono incredibile che il calcio mi ha dato. C'è il tempo per ringraziare tutti coloro che sono stati al mio fianco e mi hanno sostenuto durante questo meraviglioso viaggio. Per ora, spero che saranno lì quella sera contro la Svezia, così possiamo condividere un'emozione in più... Perché ognuna di queste incredibili esperienze è stata qualcosa che abbiamo vissuto insieme. E questo è il modo in cui voglio vivere la mia ultima notte rappresentando il mio paese: con tutti voi al mio fianco, indossando la maglia che ho amato fin da quando ero ragazzo – e la maglia che amerò per il resto della mia vita.
Domani, contro la Svezia, Dzeko indosserà per l'ultima volta la maglia della Bosnia, dopo 40 anni e 151 presenze.
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