Andrea Belotti ha appena firmato con il uso nuovo club: l'attaccante ex Fiorentina ripartirà dalla Serie B
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Andrea Belotti è un nuovo giocatore del Modena. La società emiliana ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante, rimasto svincolato al termine dell'ultima stagione disputata con la maglia del Cagliari.
Il centravanti ex Fiorentina, dopo la parentesi in Sardegna, ha scelto di accettare la proposta dei gialloblù di mister Galloppa per affrontare il campionato di Serie B.
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