Un lancio di 50 metri da standing ovation per Lorenzo Amatucci alla prima in Liga: assist per Aubameyang, ma vittoria rimandata del Depor
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Un lancio di 50 metri da stropicciarsi gli occhi. Si è presentato così al debutto in Liga con la maglia del Deportivo a Coruña l'ex viola Lorenzo Amatucci. Una sventagliata dalla linea di metà campo che si è trasformata in un assist millimetrico per Aubameyang per l'1-0 al 21' del Depor contro l'Elche.
Al ritorno in massima serie dopo 8 anni, i galiziani portano a casa il primo punto della stagione (pari Elche al 76' con Aguado) grazie alla giocata dell'ex viola classe 2004, ceduto a titolo definitivo dalla Fiorentina in questa estate per una cifra intorno ai 3 milioni dopo aver disputato la scorsa stagione in Segunda con il Las Palmas.
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