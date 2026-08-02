Rischia di essere serio l'infortunio rimediato ieri da Robin Gosens nell'amichevole dello Schalke 04. Nella gara vinta 5-0 contro i dilettanti del Kassel, il terzino ha subito un duro contrasto al 1° minuto di gioco, stringendo i denti ma dovendo alzare bandiera bianca al 13°. Inizialmente il classe '94 è uscito dal campo sulle sue gambe e senza bisogno di essere trasportato fuori, ma nel dopopartita - scrive l'edizione online della Bild - l'infortunio alla coscia sembra essere più grave di quanto si pensasse.

Domani lo Schalke renderà noto l'esito degli esami, ma Gosens ha già terminato il precampionato e salterà anche l'inizio ufficiale della stagione. Un duro colpo per la squadra di Gelsenkirchen, che ha acquistato il tedesco da meno di due settimane e rischia subito di dover fare a meno di uno dei suoi leader e giocatori più rappresentativi.