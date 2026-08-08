VIDEO Gazzetta: "Valzer delle punte, Fiorentina e altre 4. Chi ci guadagna?"

A sorpresa, Aleksa Terzic potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Frosinone è molto vicino all'arrivo a titolo definitivo del terzino serbo, ex Fiorentina.

Terzic ha vestito la maglia viola dal 2019 al 2023, collezionando 51 presenze complessive e un gol prima di trasferirsi al Salisburgo. L'operazione con il Frosinone sarebbe ora vicina alla chiusura, con il classe 1999 pronto a una nuova esperienza nel calcio italiano.