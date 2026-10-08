La Serie A è pronta a tornare in scena in questo weekend, ma in queste settimane di sosta il calcio professionistico di club non si è fermato, così come quello dei dilettanti. Ma in queste ore si parla anche di ciò che accade fuori dal campo. Ed è questo quanto successo in occasione del match di Eccellenza fra Acireale e Giarre, dove è statao sfortunato protagonista di un episodio l'ex viola Cristian Llama.

Secondo quanto racconta cataniatoday, ci sarebbero state aggressioni nei confronti di tre tesserati del Giarre, come denunciato dallo stesso club. "Il calciatore La Vardera sarebbe stato fatto oggetto del lancio di due telefoni cellulari nella sua direzione. Un

secondo episodio si sarebbe verificato al rientro dal campo nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Un capannello composto da numerosi calciatori dell’Acireale, almeno una decina" avrebbe aggredito Llama e Torres. L'ex viola, a seguito dell'episodio, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti ospedalieri.