Nico Gonzalez è una delle sorprese in questo inizio di stagione della Juventus. L'argentino, dopo aver deluso al primo anno in bianconero, era stato ceduto all'Atletico Madrid. I Colchoneros in estate hanno provato a riprenderlo, come scrive La Stampa. Spalletti però, lo ha coinvolto nel progetto fin da subito.

Le prime uscite stagionali hanno riconsegnato alla Juventus un Nico diverso. Per questo la dirigenza bianconera vuole gratificare l'ex Fiorentina, con un rinnovo di contratto. L'attuale accordo scade nel 2029, e le parti tratteranno in base alle possibilità economiche della Juventus.