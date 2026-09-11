Juan Guilllermo Cuadrado è stata una presenza fissa nel nostro campionato, almeno negli ultimi 15 anni. L'esterno colombiano ha da poco firmato con i Millonarios, tornando quindi in Colombia. Sui propri social l'ex Fiorentina ha ringraziato l'Italia:

"Dopo quasi 20 anni in Europa, non so cosa scrivere. Semplicemente grazie a tutti i club che mi hanno permesso di crescere come giocatore e come persona, soprattutto alla Vecchia Signora, dove ho trascorso la maggior parte della mia carriera. Grazie, Italia, ti sarò sempre grato. Caricare tutte queste foto mi fa capire quanto Dio sia stato buono con me".