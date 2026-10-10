Il Como dovrà fare a meno di Moise Kean nella sfida contro la Roma. L’attaccante non ha infatti recuperato dal problema alla tibia rimediato durante la partita della Nazionale contro la Francia e non sarà a disposizione di Cesc Fabregas. Una notizia che costringe il tecnico dei lariani a rinunciare al centravanti ex viola in vista di un importante scontro diretto. Kean era rientrato dagli impegni internazionali con un problema fisico che non gli ha permesso di tornare in campo nelle condizioni necessarie per essere convocato.

Per il centravanti, proseguirà il percorso di recupero dopo il fastidio accusato in azzurro. La tibia, aveva dato dei problemi al centravanti di Vercelli anche nella stagione passata con la Fiorentina. Fabregas, dunque, affiderà molto probabilmente a Douvikas le chiavi del reparto offensivo.