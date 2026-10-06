Antonio Conte è tornato a parlare, e lo ha fatto a The Athletic. Il tecnico ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, tra cui la Premier vinta con il Chelsea nel 2017. Una Premier arrivata quasi a sorpesa, dopo un mercato passato abbastanza sottotraccia, con l'acquisto, tra gli altri, di Marcos Alonso dalla Fiorentina:

"Quello fu un titolo di Premier League che vincemmo da sfavoriti. Non avevamo fatto grandi acquisti. Abbiamo preso David Luiz, Marcos Alonso e N'Golo Kanté. Vincere non è facile; ci vuole coraggio ». Non solo impegno. Ma sangue, sudore e lacrime. «Alcuni pensano che il successo cada dal cielo e ti atterri in grembo. Ma bisogna uscire e conquistarselo. Stare seduti a parlarne non lo fa accadere"